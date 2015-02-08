Комментарии

Thomaslef

ЗдравствуйтеУвидел недавно что мой сосед по даче начал какой то ремонт, я не силино придавал этому значения, но в конце меня заинтриговала увиденное он со своего мобильного телефона управлял всем домом как будто у него какой то универсальный пульт, как я потом понял зта система Умный Дом. Хотелось бы знать можно ли поставить такую систему в квартире? просто на моей даче нет смысла её установить так как у меня там бабушкин дом и его просто напросто надо снести и постройть новый.И ещё обязательно установить веси пакет иле можно заказать отдельные опций?